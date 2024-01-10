الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

وزير الإسكان يُتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق بمدينة القاهرة الجديدة

الجزار
الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بمدينة القاهرة الجديدة، لافتًا إلى أنه تم ويجري مؤخرا تنفيذ عدة مشروعات مهمة ومستقبلية، تتمثل في شبكات مياه، وشبكات صرف صحي، وشبكات رى ومحطات، وروافع بعدد 70 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لخدمة المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن المشروعات شملت 47 مشروعًا منتهيًا، تضم 6 مشروعات تم الانتهاء منها خلال عام 2023 وهى: أعمال تنفيذ المرافق الفرعية (مياه - صرف - ري) لمواقع سكن مصر جنوب طريق العين السخنة بالتجمع الثالث (المنطقة الخامسة )، وشمال الرحاب المنطقة الأولى، وبقطع الأراضي الأكثر تميزًا (مياه - صرف - طرق فرمة - ري)، ومحطة رفع الصرف الصحي شمال الغابة المتحجرة بمساحة 600 فدان، وتنفيذ شبكة الرى بامتداد المدينة، وخط الانحدار الرئيسي من محطة 7، القطاع الأول إلى خط الانحدار الرئيسى بطريق السويس، وخط الري قطر 1500مم بطول 17 كم المرحلة الثانية، والأعمال الميكانيكية اللازمة لري مناطق الامتداد بمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، وكذا الربط على شبكات المدينة الأم، وأعمال تنفيذ مرافق قطع الأراضى الأكثر تميزًا بموقع  11 و12 منطقة غرب الجامعات.


وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه جارٍ تنفيذ 23 مشروع مرافق منها خطوط المرافق (صرف - مياه) الرئيسية وتشمل: أعمال تنفيذ خط مياه قطر 600 مم من أبو عويقل إلى خزان القطامية، والمرافق الرئيسية (مياه - صرف - رى) للطرق الرئيسية بمنطقة أرض المعارض2، وخط المياه قطر 250مم والموقع الجديد بالإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس، والمرافق الرئيسية للطرق الرئيسية بمنطقة أرض المعارض 1، وأعمال تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية ببيت الوطن، وخط الانحدار الرئيسي من محطة 1 إلى خط الانحدار الرئيسي بالجبل الأصفر، وخط الانحدار من محطة البنفسج بمدينة القاهرة الجديدة حتى خط الانحدار الرئيسي الواصل لمحطة الجبل الأصفر، وخط الانحدار من محطتي الياسمين والميراج، بمدينة القاهرة الجديدة حتى خط الانحدار الرئيسي الواصل لمحطة الجبل الأصفر، وأعمال تنفيذ استكمال خط المياه المغذى لمشروعى مدينتي والمستقبل قطر 1600 مم من محطة تنقية القاهرة الجديدة وحتى موقع الربط على الخط القائم بقطر 1800مم (القطاع الأول) بمسافة تقديرية 3800 متر، وأعمال تنفيذ استكمال خط المياه المغذى لمشروعى مدينتي والمستقبل قطر 1600 مم من محطة تنقية القاهرة الجديدة وحتى موقع الربط على الخط القائم بقطر 1800مم ( القطاع الثانى) بمسافة تقديرية 3523 مترًا.


وأوضح "الغيطي" أن مشروعات المرافق (صرف – مياه - ري) الفرعية الجاري تنفيذها تشمل: أعمال تنفيذ المرافق الفرعية ( مياه - صرف - رى ) لمواقع سكن مصر أرض المعارض 2، ومرافق ( طرق - مياه - صرف - رى ) مشروع سكن مصر أرض المعارض 1 ( 196 ) عمارة، وشمال الرحاب المنطقة الرابعة، وشمال الرحاب المنطقة الثانية، ولمشروع سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث، وشمال الرحاب المنطقة الثالثة، وأعمال تحويل مرافق كوبرى الطريق الدائرى الأوسطى على طريق العين السخنة "العدَّايات".

ونوه "الغيطي"، بأن مشروعات تنفيذ المحطات والروافع وخطوط الطرد تشمل: أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (أنتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى المقاولون العرب (1) بمدينة القاهرة الجديدة، ومحطة رافع رقم 9 للحل العاجل وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع 2 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع رقم 4 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع رقم 12 وخطى الطرد الملحقين بها، ومحطة صرف رقم 11 بنسبة تنفيذ 95%.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تمثل أهمية كبيرة من حيث الاستفادة الكاملة من دخول كل المرافق للمواطنين، وتحسين خدمة شبكة الطرق وتصريف مياه الصرف الصحي؛ من حيث تجميع مياه الصرف الصحى حتى محطات المعالجة ومعالجتها حتى تصلح لرى المسطحات الخضراء لغرض تجميل المدينة، وكذلك الحد من الأعطال التي تحدث نتيجة التشغيل المستمر للشبكات بالمدينة وأهمية مجابهة السيول والأمطار التي تواجه المدينة في فصل الشتاء.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة مدينة القاهرة

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