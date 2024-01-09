الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

وزير الإسكان يختتم جولته بمدينة السويس الجديدة بمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والخدمات

جولة وزير الإسكان
جولة وزير الإسكان

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة السويس الجديدة، بمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق (الطرق- مياه الشرب- الصرف الصحي والصناعي- غيرها)، وكذا المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها وطرحها لخدمة سكان المدينة (سوق تجارية- مدرسة تعليم أساسى- حضانة- وحدة صحية- قسم شرطة ووحدة إطفاء- غيرها).


كما تابع وزير الإسكان، موقف المنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، والتى تبعد عن مدينة السويس حوالى 12 كم، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2218 فدانا، مكتملة المرافق (مياه - صرف - طرق - كهرباء - غاز - اتصالات)، وتضم الأنشطة التالية: صناعي بإجمالي مساحة 1360 فدانًا، وخدمى بإجمالي مساحة 85 فدانًا، وإداري وتجاري بمساحة 6 أفدنة، ومنطقة حرة بإجمالي مساحة 200 فدان، إضافة إلى مسطحات خضراء وطرق بمساحة إجمالية 385 فدانًا.


واستعرض الوزير موقف أعمال المرافق بالمدينة، حيث أوضحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه يتم تغذية منطقة عتاقة الصناعية من محطة رفع بطاقة 30 ألف م3/يوم، من نقطة ربط مع هيئة قناة السويس، وجار طرح أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة إجمالية 52 ألف م3 يوميًا، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الطرق بالمرحلة العاجلة 76 %، وشبكات المياه، 48 %، وشبكات الصرف الصحي، 80 %.


وأضافت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه جار الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وجار تنفيذ مدرسة تعليم أساسى "33 فصلا"، وحضانة، كما يوجد بالمدينة مكتب بريد خليج السويس، لتوفير الخدمات البريدية بالمدينة، وتوفير متطلبات واحتياجات الشركات والمصانع بالمنطقة، بجانب طرح تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المتنوعة.

وكان قد عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدى نائبى رئيس الهيئة، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة.

عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية السويس الجديدة الاسكان

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