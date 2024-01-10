الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الأولى

خالد عباس
خالد عباس

أعلن المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن طرح الشركة لقطع أراضي في منطقة (MU 23) بأنشطة واستخدامات متعددة وذلك في أكثر الأماكن تميزًا على محور الأمل ومواجهة للمدينة الرياضية".

كما صرح المهندس خالد عباس: "مجلس إدارة الشركة أقر للمرة الأولى البيع لقطع الأراضي بالعاصمة الإدارية باستخدام نظام الأقساط المتساوية الذي يتيح للمطور شراء الأرض بنظام التقسيط مع السداد على دفعات متساوية ربع سنوية".

وأضاف خالد عباس: “إقرار نظام الأقساط المتساوية جاء في إطار العمل على تشجيع شركات التطوير العقاري العاملة في العاصمة الإدارية ولتخفيف العبء على المطور العقاري في ظل ما يشهده السوق من ارتفاع أسعار مواد البناء وبغرض الحفاظ على سوق عقاري نشط وفعال في العاصمة الإدارية الجديدة إيمانا منا بأن العاصمة الإدارية تستحوذ على نسبة كبيرة من نشاط هذا السوق الواعد".

وأشار إلى أنه سيتم نشر كراسة الشروط الخاصة بالطرح من خلال الموقع الرسمي للشركة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14/ 1/ 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 24/ 1/ 2024.

أعلن المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة لشركة العاصمة الإدارية MU 23 ومواجهة للمدينة الرياضية

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