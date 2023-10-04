رئيس "العاصمة الإدارية": نخطط إلى أن نصبح مركزًا للأعمال والتجارة في المنطقة

شارك المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في منتدى الأعمال المصري الألماني الذي نظمته الجامعة الألمانية الدولية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة كل من د.أشرف منصور، والدكتور يوليوس جورج، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، ولفيف من أعضاء البوندستاج الألماني ووفد من رجال الأعمال الألمان.

وفي الحلقة النقاشية خلال المنتدى حول فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، حرص "عباس" على توضيح التطورات التي شهدتها العاصمة الإدارية وفقًا للمعايير الهندسية والاجتماعية ومعايير التنمية الحضرية في مدة زمنية لا تتجاوز الست سنوات وهو ما يعتبر بكل المقاييس إنجازعنوانه وضوح الهدف والإرادة الجادة والعمل المستمر.

أكد عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة هى مدينة من مدن الجيل الرابع ذاتية التمويل ومكان يغير نمط الحياة إلى نمط يضمن جودة حياة للمواطنين يدمج جميع مكونات البيئة الخضراء والتقنيات الحديثة لتحقيق مدينة ذكية وخضراء ومستدامة وهو الأمر الذي بلا أدنى شك يخلق العديد من الفرص الاستثمارية في كافة المجالات، مشيرًا إلى تمتع العاصمة بموقع إستراتيجي ومتميز في شرق القاهرة يرتبط بسهولة ويسر مع المجمع اللوجستي بجانب قناة السويس وموانئ البحر الأحمر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة أننا نهدف إلى أن نصبح مركزًا للأعمال والتجارة في الشرق الأوسط في المستقبل القريب، فلدينا كافة أنواع الأنشطة التي تتنوع ما بين السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية والتعليمية والطبية والصناعية الأمر الذي يتيح تعدد الفرص الاستثمارية لكافة الشركات محليًا وإقليميًا ودوليا مهمًا اختلف نشاطها، إضافة إلى أننا منفتحون على أي شكل من أشكال الاستثمار في مجالات التكنولوجيا الذكية والاتصالات وإدارة المرافق.

وعن طرق الوصول إلى العاصمة، قال خالد عباس إنه من السهل واليسير، حيث إن شبكات الطرق ووسائل النقل والمواصلات والقطار الكهربائي سهلت الكثير، كما أن التشغيل التجريبي للمونوريل سيكون خلال ديسمبر المقبل.