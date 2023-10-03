الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا استفاد المواطن من العاصمة الإدارية الجديدة؟.. رئيس الوزراء يجيب

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على السؤال الذي يتردد حول جدوى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وما الذي استفاده المواطن منها؟.

 

وقال مدبولي، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "من العاصمة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المواطن بيقول أنا استفدت إيه، المنطقة على مدار 6 سنوات، وفرت 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

 

العاصمة الإدارية وفرت 400 ألف فرصة عمل للشباب لمدة 6 سنوات

 

وأردف: "كل يوم مئات الآلاف من الشباب المصريين بيشتغلوا، لو 400 ألف عامل في متوسط 4 أفراد في الأسرة، بيوت مفتوحة، يعني بتنفق على 2 مليون مصري، عمال من أقصى الصعيد ومن بحري، بييجوا يقعدوا أسبوعين".

ولفت إلى أنه مطلوب من الدولة أن توفر مليون فرصة عمل على الأقل كل سنة، والقطاع الخاص حاليًا يساهم في عشرات الآلاف من فرص العمل باستثماراته في العاصمة الإدارية.

مدبولي الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة مصطفى مدبولى

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