الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وسعر الوحدات السكنية

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

يتابع أغلب المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بشقق الإسكان الاجتماعي موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 المقرر البدء في حجزها خلال الأيام القادمة، حيث يكثر البحث من قبل الشباب المقبلين على الزواج.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وسعر الوحدات السكنية

لذلك تصدر موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عناوين عمليات البحث الإلكترونية، وأصبح أكثر الموضوعات التي تهم فئة كبيرة من المواطنين المصريين خاصة الشباب.

وترصد “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد حجز وحدة سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي.

الإسكان الاجتماعي 

وكان أعلن من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي موعد فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي خلال الإعلان الـ18 الخاص بوحدات محدودي الدخل، وذلك اعتبارًا من شهر يناير الجاري.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تضمنت شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024:

  • يجب أن يكون المتقدم من الجنسية المصرية.
  • يجب أن يكون عمر المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 21 عامًا.
  • لا يجوز للمتقدم أن يكون قد حصل على شقة في إطار الإسكان الاجتماعي من قبل.
  • يجب أن يكون دخل المتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 6،000 إلى 8،000 جنيه مصري للمتزوج.
  • يجب أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة إقامة المتقدم أو محافظة عمله.

سعر طرح وحدات الإسكان الاجتماعي 2024

تتراوح أسعار الوحدات الخاصة بالإسكان الاجتماعي  والمقرر أن تعلن عنها وزارة الإسكان في الإعلان رقم 18 بين 184 و400 ألف جنيه، وذلك وفقا للمساحات.

خطوات التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 

وتتضمن خطوات التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 على أن يتم التقديم الإلكتروني عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي

يجب علي المواطنين الراغبين في الحصول علي وحدة سكنية ضمن مشروع الايمان الاختمعل

  1. صورة من بطاقة الرقم القومي.
  2. صورة من شهادة ميلاد.
  3. صورة من المؤهل الدراسي.
  4. إيصال حديث لسداد أحد المرافق؛ كهرباء أو غاز أو مياه.
  5. شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.
  6. كما يجب إحضار شهادة الموقف من التجنيد للذكور.
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التفاصيل الكاملة.. الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 

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