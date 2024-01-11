وزير الإسكان يتابع مع رئيس القابضة للمياه موقف المشروعات بمحافظتى أسيوط والوادى الجديد

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار مجددا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تمت ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان لوزارة الإسكان أن ذلك جاء خلال متابعة الوزير مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، موقف المشروعات التي تم ويجرى تنفيذها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، مواصلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وخلال عام 2023، تمكنت من تحقيق جودة الحياه للمواطنين في 149 منطقة ريفية بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتلك المناطق، حيث تم الانتهاء من تأهيل محطة مياه ساحل سليم الزلطية، ومحطة مياه المعابدة الزلطية، وتوسعات محطة الحوطا الشرقية، و3 آبار ارتوازية، بجانب تنفيذ 140 كم شبكات مياه للمناطق المحرومة ليصبح إجمالي أطوال الشبكات 765 كم، إضافة إلى تنفيذ 7 كم شبكات صرف صحي، و375 مطبقا، و26 ألف وصلة منزلية، ليصبح إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي 40 كم، و1500 مطبق، و148 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي.

بدوره، قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد المهندس علي الشرقاوي "إنه جار تنفيذ محطة معالجة النواورة بطاقة 12 ألف م3 /يوم، وأعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي بقريتي شطب والزاوية، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكي المرشحة بطاقة 600 لتر/ ث، ومشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى (درنكة، دير درنكة، ودرنكة الجديدة)، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه وصرف ومأخذ محطة المطيعة، و5 محطات صرف صحي، و8 آبار ارتوازية، وشبكات مياه وصرف وغرف محابس وخطي طرد بمحافظة الوادي الجديد، وإحلال وتجديد محطات تنقية بالخارجة والداخلة وباريس.

