الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإعلان 18.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل  2024 الإعلان 18 من الموضوعات التى يتزايد البحث عنها من خلال محرك البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر :

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وأتاحت وزارة الأسكان والتعمير إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعى من خلال استخدام شبكة الإنترنت ومن خلال إدخال الرقم القومى لصاحب الطلب .

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2024 الإعلان 18 :

الخطوة الاولي :

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والتعمير من خلال الضغط على هذا الرابط

https://mhuc.gov.eg/

الخطوة الثانية:

 اختيار المشروع السكني

الخطوة الثالثة :

إدخال رقم المشروع الذي قام صاحب الطلب  بالتسجيل فيه

الخطوة الرابعة :

إدخال جميع البيانات الشخصية لصاحب الطلب 

الخطوة الخامسة:

 الضغط علي ايقونة الاستعلام

الخطوة الأخيرة 

يتم عرض حالة الطلب إذا تم قبوله أو رفضه، وفي حالة الرفض سيتم توضيح السبب.

مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو

طرق أخرى للاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الإجتماعى :

أتاحت وزارة الاسكان والتعمير طرق عدة للاستعلام عن حالة الطلب  ومنها 

-الاستعلام من  خلال الهاتف المحمول حيث  يتم التواصل عبر 1188-5999-5777

-من  خلال الخط الأرضي 090071117

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي:

وضعت وزارة الإسكان والتعمير عدة شروط للحصول على وحدة سكنية فى مشروع سكن لكل المصريين "محدودى الدخل" وهى كالتالى :

-ضرورة أن يكون  المتقدم  حاصل على الجنسية المصرية

-عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة

-الدخل الشهري للمتقدم الأعزب لا يقل عن 1200 جنيه ولا يتجاوز 6000 جنيه 

-الدخل الشهري للمتقدم المتزوج لا يقل عن 3500 جنيه ولا يتجاوز 8000 جنيه 

-لم يسبق للمتقدم تخصيص وحدة سكنية له من نفس المشروع الأصلي

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

صورة من بطاقة الرقم القومي

صورة من شهادة ميلاد المتقدم

صورة من المؤهل الدراسي

إيصال مرافق حديث كهرباء أو غاز أو مياه

شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل

كما يجب إحضار شهادة الموقف من التجنيد للذكور

إحضار صورة من شهادة ميلاد الزوجة (إن وجدت)

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الاستعلام الإسكان الاجتماعى الإعلان 18 الرقم القومى الإسكان والتعمير

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