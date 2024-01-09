الثلاثاء 09 يناير 2024
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التفاصيل الكاملة.. الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 

شقق الاسكان الاجتماعي
شقق الاسكان الاجتماعي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة الخاصة بطريقة الاستعلام عن حالة الطلب 2023 شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة أن هناك الكثير من المواطنين يقوموا بالتقديم على طلب لشقق الإسكان الاجتماعي، ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

قم بالدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

قم بالضغط على أيقونة مركز خدمة المواطنين من الصفحة الرئيسية.

قم بتحديد خدمة طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

قم إدخال الرقم القومي للمستعلم، وكذلك كلمة المرور في الخانات المحددة.

قم بتحديد المشروع الخاص بحجز الوحدة السكنية.

قم بكتابة موعد التقديم، وتاريخ سداد مقدم جدية الحجز

قم بالنقر على زر استعلام.

تظهر صفحة تضم كافة التفاصيل، وتوضيح حالة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة.

ويوجد مجموعة من الشروط الخاصة بالحصول على شقق الإسكان الإجتماعي فلا تعتبر متاحة امام الجميع حيث يتم توافرها لعدد معين من المواطنين، وتتمثل أهم الشروط في الآتي:

الإعلان 18.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024.. وأسعار الوحدات السكنية

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية.

يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 عامًا.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 50 عامًا.

يجب عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.

يجب أن يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

صندوق التمويل العقاري.

ووفر صندوق الإسكان الاجتماعي أرقام ساخنة متاحة للاتصال بها والحصول على جميع المعلومات اللازمة الخاصة بك عن شقق الإسكان الاجتماعي، ويمكن الاتصال بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو بالرقم 090071117 من أي خط أرضي، ورقم 1124 للرسائل النصية.

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