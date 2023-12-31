رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024.. وأسعار الوحدات السكنية

يبحث الملايين عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024 خاصة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من خلال مبادرة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي دعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار سكن لكل المصريين بأسعار تتناسب مع الجميع وفترات سداد تصل إلى 30 عاما.

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

يمكن التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في المدن الجديدة بكافة محافظات الجمهورية لمحدودي و متوسطي الدخل وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الراغب في الوحدة السكنية.

يذكر أن كراسة الشروط المطروحة في كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في جميع المحافظات بها تفاصيل كل مشروع من المشاريع السكنية التي يتم الإعلان عنها والتي تختلف أنظمة السداد فيها وفقا للمساحات المطروحة والفئات المخاطبة في الإعلان المطروح من قبل وزارة الإسكان.

أسعار الوحدات السكنية في الإعلان الـ 18

تختلف أسعار الوحدات السكنية في الإعلان الـ 18 بكافة مشاريع الاسكان الاجتماعي وفقا لمساحات الشقق المطروحة حيث وصلت أسعار الشقق الـ 90 متر إلى نحو 310 ألاف جنيه والشقق الـ 75 متر إلى 245 ألف جنيه في المشروع السابق ومن المتوقع إلى تصل الأسعار في المشروع الحالي إلى 360 ألف جنيه للوحدات الـ 75 مترا و400 ألف جنيه للوحدات الـ 90 مترا.

ويتم سداد 20 % من قيمة الوحدة كحد أدني لمقدم الحجز ويتم تقسيط باقي المبلغ المطلوب ثمن الوحدة على 20 سنة وفقا لصافي الدخل الشهري أو السنوي للشخص المتقدم للحصول على الوحدة السكنية و المثبت في الأوراق المقدمة عبر الموقع الإلكتروني.

شروط التقديم في شقق الاسكان 2024

تتلخص شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 فيما يلي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية من بعض الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

لا يزيد الدخل الشهري للعائلة عن 6000 جنيه و للأعزب عن 8000 جنيه.

أن يحصل على وحدة سكنية في نفس محتفظة الإقامة.