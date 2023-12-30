الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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400 مليار جنيه حجم الإنفاق على مشروعات الإسكان الاجتماعى بخلاف المرافق

مشروعات الإسكان الاجتماعي
مشروعات الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن منخفضي الدخل يتم إعادة تعريفهم كل عام بسبب التضخم والعديد من العوامل الأخرى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تعريف منخفضي الدخل هذا العام أن يكون دخل الأعزب أقل من 10 آلاف والأسرة 13 ألفًا، وتم توفير 25 ألف وحدة لمحدودي الدخل، والوحدات من 90 مترا والوحدة مكونة من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب وجاهزة على السكن، مؤكدة أننا نتحدث عن تنمية عمرانية شاملة ومستدامة ومدن متكاملة.

وأشارت إلى أن الإسكان القديم في مصر كان يدور حول 55 و60 مترًا ويوجد نقلة نوعية كبيرة، والقطاع المصرفي دخل بكثافة ونفخر به والعديد من الدول الإفريقية تسعى لنقل التجربة المصرية لها.

 البنوك صرفت 66 مليار جنيه

وأكدت أن البنوك صرفت 66 مليار جنيه، ويوجد دعم نقدي تتدفعه الإسكان 9 مليارات بخلاف المدفوع في دعم الفائدة فالمواطن يتحمل 7% أم وزارة المالية فتتحمل الدعم حتى 23%، موضحة أن حجم الإنفاق على مشروعات الإسكان بخلاف المرافق وصل إلى 400 مليار جنيه.

الإسكان الاجتماعى مشروعات الإسكان حجم الانفاق 400 مليار جنيه خلاف المرافق دعم نقدي وزارة المالية

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