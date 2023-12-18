خريطة الوحدات السكنية الجديدة فى المحافظات

أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.



وتابع: "مفيش قيود في عدد الوحدات المشتراه اللي عاوز يشتري شقة لنفسه وأخرى لاستثمارها بالإيجار أو لابنه متاح ذلك دون قيود"، عندما حولنا أنفسنا لاسم صندوق ق التنمية الحضارية قعدنا نفكر كيف نقدم إسكان متميز لكل المواطنين وليس في مجتمعات عمرانية جديدة بل داخل عواصم المحافظات استهدفنا التطوير داخل المدن لأن الناس قعدت تقول بتعملوا مشرعات حلوة في المدن الجديدة، لكن أنا عاوز ابقى موجود في قلب محافظتي اللي فيها وشغفي وطفولتي عشان كده بنتميز في ده".

وأضاف “صديق”، في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “المتقدم للمشروع يستطيع أن يتقدم بالحجز ويدفع 15% دفعة مقدمة والباقي على 5 سنوات، موضحا أن هناك أكثر من نظام للدفع ولكن الأساس هو 15% وباقي القسط على 5 سنوات، كما أفاد بأن الشخص الراغب في الشراء كاش يحصل على خصم تقريبا 8%”.

وكشف عن خريطة الوحدات السكنية الجديدة في المحافظات، قائلا: "طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة يشمل محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، أي ثماني محافظات، وفي القاهرة بمناطق: الواحة والمعصرة ومصر القديمة والخيالة، وبالشرقية: الحريري، والمنيا، والقليوبية: محور العصار وكفر الشيخ بجوار الجامعة، وفي الدقهلية بحي شرق، وفي دسوق بقلب المدينة مشروعين، وكذلك بالفيوم".

واختتم: "أقل وحدة لدينا بـ760 ألف جنيه ومساحتها 86 مترا، كما يوجد خدمات وملاعب و"جيم" ومساجد وكنائس، في المناطق السكنية الجديدة التي نبنيها"، مضيفا: “يتم مراعاة طبيعة المنطقة الموجودة فيها.في الوحدات السكنية وأن هناك شركة تدير المشروعات السكنية التي نبنيها.. ونقدم خدمة ما بعد البيع. وأن الصندوق سيضع هامش ربح بسيط على الوحدات السكنية”.