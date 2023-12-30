الإسكان الاجتماعى: مليون و600 ألف مواطن تقدموا للحصول على وحدات سكنية

قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الناس في البداية لم تصدق الكلام عن مشروعات الإسكان حتى تم بناؤها على الأرض، مؤكدة أنه يوجد مليون و600 ألف تقدموا للحصول على وحدات سكنية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد اليوم أن المبادرة مستمرة ولن تتوقف على مليون شقة لأنه يوجد صندوق إسكان ومهمته تلبية احتياجات المصريين.

تم تسليم أكثر من 5800 وحدة

وأشارت إلى أن الناس دائمًا تتحدث عن أزمة السكن وتم تسليم أكثر من 5800 وحدة والمرحلة المقبلة بداية من العام الجديد سيتم تسليم 200 ألف، وتسليم كل شهر 12 ألف مستفيد حتى تكون نهاية 2025 تم تسليم 200 ألف آخرين وتوجد وحدات أخرى يتم بناؤها الآن.