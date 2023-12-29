السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا وشروط الحجز

شقق سكن لكل المصريين
شقق سكن لكل المصريين

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا وشروط الحجز من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر. 

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا وشروط الحجز 

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رابط إلكتروني لحجز شقق سكن لكل المصريين -الطرح التكميلي- ضمن شقق “سكن لكل المصريين 4″، والذي تم فتح باب الحجز له منذ فترة قليلة .

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا

للحجز في مشروع سكن لكل المصريين – الطرح التكميلي - هناك مجموعة من الخطوات اللازمة والضرورية والموضحة من قبل وزارة الإسكان لحجز الشقق إلكترونيا والحصول عليها وهذه الخطوات هي كالتالي:

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://cservices.shmff.gov.eg/

 

ما هي الشقق الخضراء في مبادرة "سكن لكل المصريين"؟ (إنفوجراف)

إنشاء الحساب بالرقم السري أو الرقم القومي في حالة التسجيل لأول مرة، أو تسجيل الدخول في حالة وجود حساب مسبق.

اختيار حجز الوحدة المقصود الحجز بها وهي وحدات دار مصر ووحدات سكن مصر ووحدات جنة

الضغط على أيقونة  "سكن لكل المصريين "

اختيار دخول "مستخدم حالي"

كتابة كافة بيانات الدخول للمتقدم وتشمل الاسم وكلمة المرور

الضغط على " زر" طلباتي الموجود في يسار أعلى الصفحة

اختيار حجز الوحدة المناسبة من الجدول الذي يشمل بيانات الوحدات

كتابة كود الحجز

النقر على زر "اختيار" لتظهر رسالة تم الإختيار 

تظهر بيانات الوحدة المناسبة بعد إتمام التسجيل

 

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 4 إلكترونيا

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة من قبل صندوق الإسكان الإجتماعي لحجز شقق سكن لكل المصريين وهي كالتالي:

-أحقية الأسرة والافراد حجز شقة سكنية واحدة في المدن الجديدة.

-تستفيد كل أسرة من مبادرات التمويل العقاري مرة واحدة.

-يتم استلام الشقة  المراد فى المشروع خلال فترة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التسليم.

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رابط الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

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