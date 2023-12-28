الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

شقق الإسكان
شقق الإسكان

يبحث كثيرون عن رابط الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، للذين تقدموا بطلب للحصول على وحدة سكنية في مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي و متوسطي الدخل والحصول على وحدة سكنية، بعد استيفاء الشروط التي وضعتها الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري.

خطوات التقديم.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والمستندات المطلوبة

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعى بالرقم القومي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان موعد الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بالوحدات السكنية للاسكان الاجتماعي عبر موقعها الرسمي للمواطنين المتقدمين بطلب للحصول على وحدة سكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الضغط على أيقونة مركز خدمة المواطنين من الصفحة الرئيسية.

تحديد خدمة طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

إدخال الرقم القومي للمستعلم وكذلك كلمة المرور في الخانات المحددة.

تحديد المشروع الخاص بحجز الوحدة السكنية.

كتابة موعد التقديم وتاريخ سداد مقدم جدية الحجز

النقر على زر استعلام.

تظهر صفحة تضم كافة التفاصيل، وتوضيح حالة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة.

خطوات التقديم.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والمستندات المطلوبة

شروط الحصول على وحدة سكنية 2024

أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية.

أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 عامًا.

ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 50 عامًا

عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.

أن يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.

أن يتراوح الحد الأقصى للدخل الشهري للمتزوج، بين 6000 وحتى 8000 جنيه مصريا.

عدم الحصول على وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي من قبل.

الاستعلام من خلال أرقام الهاتف 

الاتصال بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو الاتصال بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

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الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي.. وشروط التقديم

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