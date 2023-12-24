الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي.. وشروط التقديم

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي من الكلمات المتصدرة القائمة البحثية عبر جوجل حاليا، وذلك قبيل طرح كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الـ 18 لتخصيص وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3 لمحدودي ومتوسطي الدخل بأطول مدة تقسيط مريح للمواطنين.

 

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي
 

خصص صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية والمتقدمين خلال الإعلانات السابقة والتي تقوم وزارة الإسكان بالإشراف على تنفيذها في المدن الجديدة بكافة محافظات الجمهورية حيث يمكن معرفة أخر إجراء من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار ايقونة الاستعلام عن طلبات التخصيص.
  • تحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.
  • تحديد المحافظة.
  • إدخال كافة بيانات الشخص الحاجز للوحدة السكنية بدقة.
  • الضغط على أيقونة استعلم أو عرض البيانات.
  • ظهور كافة المعلومات المستعلم عنها.

بشرى سارة لكل المواطنين.. طرح شقق جديدة من صندوق التنمية الحضارية

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

 

مساحات شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 18 

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كراسة شروط حجز وحدات سكنية في المرحلة الجديدة للإسكان المتميز بعدة مدن جديدة بالمحافظات تصل مساحتها من 63 - 93 مترا مربعا وذلك خلال الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير ويمكن الحصول عليها وفقا للشروط التالية:-

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • أن يكون المتقدم أكثر من 21 عاما.
  • أن يكون المتقدم له أهلية التصرف والتعاقد.
  • ألا يكون قد سبق وحصل على وحدة سكنية في الاسكاتن الاجتماعي.
  • أن يحصل على الشقة بهدف الاسنخدان السكني فقط.
  • أن تتوافر في المتقدم شروط الدخل الخاصة بكل مشروع.
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كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

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متاح الآن.. خطوات التقديم فى شقق الإسكان الاجتماعى الإعلان التكميلى 2023

أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2024

تتراوح أسعار الوحدات السكنية في شقق الاسكان الاجتماعي في الإعلان الـ 18 من 245 ألف إلى 360 ألف جنيه وذلك للوحدات التي تتراوح مساحتها من 75 - 90 مترا حيث تصل قيمة المقدم 15 ألف جنيه للوحدة التي مساحتها 75 مترا و22 ألف جنيه للشقق التي مساحتها 90 مترا حيث يتم سداد 10 % من قيمة الوحدة عند الاستلام ويتم تقسيط 90 % وفقا لمظان السداد.

 

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كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2024

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