بشرى سارة لكل المواطنين.. طرح شقق جديدة من صندوق التنمية الحضارية

أوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، تفاصيل طرح شقق جديدة، قائلًا: "إننا وعدنا المواطنين بأن صندوق التنمية الحضارية تفعل كل ما هو تنموي وصالح للناس، خاصة وأننا أغلقنا صفحة تطوير العشوائيات ومن ثم دخلنا في مرحلة التنمية الحضارية".

وأضاف المهندس خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، أنه سيتم طرح هذه الشقق بأسعار جيدة جدًا حيث أننا سنبيع هذه الشقق بسعر الأمس، وهو ما يعتبر ميزة لنا، لافتًا إلى أن المشروع قد انتهى بنسبة 95% تم تنفيذ المشروعات كلها.

وأوضح أن هناك ضغط كبير من قبل المواطنين على الشقق المطروحة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي شروط، كما أن تسهيلات الدفع تشمل دفع 15% مقدم، والباقي على خمس سنوات، أي أن السعر يشمل الفائدة أيضا، ونخاطب كل فئات المجتمع، حيث أن جميع الفئات تم مخاطبتها، ويوجد لدينا 13 محافظة تضم 24 مشروعا، لكن ما تم طرحه هو 12 مشروعا في 8 محافظات.