لينك صندوق التمويل العقاري.. استعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي

يوفر صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب للذين تقدموا بطلب للحصول على شقة في اعلانات طرح شقق الاسكان الاجتماعي الماضية، والتي تم الاعلان عنها في الشهور الماضية، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب

يمكنك الاستعلام عن حالة طلبك المقدم إلى صندوق التمويل العقاري من خلال الخطوات التالية:

ادخل على موقع صندوق التمويل العقاري بالضغط على الرابط التالي من هنا.

انقر على أيقونة "مركز خدمة المواطنين".

اختر أيقونة "الطلبات".

انقر على أيقونة "متابعة الملفات بشركات الاستعلام".

أدخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك في الخانة المخصصة لذلك.

انقر على زر "بحث".

ستظهر لك صفحة تضم جميع التفاصيل الخاصة بطلبك، بما في ذلك حالة الطلب.

إذا كنت لا تتذكر كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك طلب استعادة كلمة المرور من خلال الضغط على أيقونة "استعادة كلمة المرور".

شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18

سيتم طرح شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 18 خلال الشهر الجاري لمساحات تتراوح ما بين 75 إلى 90 مترا، بأسعار شقق الإسكان الاجتماعى تتراوح ما بين 245.000 و360.000 جنيه.

وحددت وزارة الاسكان شروط الحصول على الوحدة أبرزها ألا يكون المواطن استفاد من أى وحدات إسكان اجتماعي سابقة، تبدأ شقق الاسكان الاجتماعي بمقدم 15 ألف جنيه للوحدة، وتكون شققا بمساحة 75 مترا، وبينما للوحدات التي تصل إلى 90 متر سيتم طرح شقق الإسكان الاجتماعى بمقدم 22 ألف جنيه، على أن يتم سداد 10% عند الاستلام، وتقسيط باقى الـ90% من ثمن الشقة بنظام التمويل العقارى بالتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.