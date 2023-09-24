الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب.. الأوراق المطلوبة

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع اقتراب طرح شقق الاسكان الاجتماعي للإعلان 18 خلال الأيام المقبلة حيث يتمكن أصحاب المواطنين الراغبين في تخصيص وحدات سكنية مف معرفة موعد التسليم.

رابط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب

خطوات بسيطة يمكن أن يقوم بها المواطن المتقدم للاستعلام عن إجراءات الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب في أحد مشاريع صندوق التمويل العقاري وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم وأداء خدمات الإسكان من خلال هذا الرابط (من هنا)  بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الراغب في الوحدة السكنية ورقم المشروع.

وخصص صندوق التمويل العقاري عدة وسائل لتسهيل التواصل مع المواطنين سواء الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في المشاريع الجديدة أو المتقدمين بالفعل للحصول على شقق في المشاريع السابقة وذلك من خلال الأرقام الساخنة عبر 1188 أو 5777 من أى محمول أو عبر 090071117 من أى خط أرضي.

الاعلان 18.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالمدن الجديدة

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شروط الحصول على شقق في مشاريع الاسكان الاجتماعي 

حددت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط الحصول على شقق في المشاريع التي يتم تشييدها بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في كافة محافظات الجمهورية فيما يلي:-

  • أن يكون المتقدم للحصول على الوحدة السكنية مصري الجنسية.
  • أن يكون عمر المتقدم يتراوح من 21 - 69 سنة.
  • أن يكون قد اشترى كراسة الشروط من أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري
  • أن يكون مقيم أو يعمل في أحد المحافظات التي يطلب الحصول على وحدة سكنية بها.
  • أن يكون متوفر فيه معدلات الدخل الشهري المعلن عنها في الإعلان.
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الاعلان 18.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالمدن الجديدة

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول عليها

 

الأوراق اللازمة للحصول على شقق الاسكان 2023

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب والأوراق اللازمة للحجز من أكثر تساؤلات المواطنين عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا وهي كما يلي:-

  • استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط بخط واضح
  • إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه سارية.
  • شهادة إثبات صافي الدخل الشهري للفرد أو الأسرة مختومة ومؤرخة من جهة العمل.
  • مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (املاك، عقارات، …).

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أماكن شقق الاسكان الاجتماعي 2023

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