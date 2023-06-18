رابط صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل صندوق التمويل العقاري والاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي وشروط التقديم فيه بشكل إلكتروني.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة تفاصيل الاستعلام وشروط صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

1 - في البداية يدخل المستعلم عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتسجيل الدخول إلكترونياً من هنا.

2 - ثم يقوم المستعلم بالدخول على استعلام حالة الطلب المقدم.

3 - ثم يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي الخاص للشخص المتقدم، بشرط أن تكون البطاقة سارية.

4 - ثم تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل دخول.

5 - وأخيراً بعد تنفيذ كافة الخطوات ستظهر نتيجة الاستعلام عن الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

عن حالة الطلب 2023 بالرقم القومي عبر صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وأهم الشروط التي يجب الاهتمام بها:

1 - وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2 - يتراوح عمر المتقدم من 21 إلى 69 سنة.

3 - يجب عليك شراء الكتيب من أي نافذة متاحة.

4 - يجب أن يكون مقدم الطلب أيًضا من المقاطعات التي يتم فيها تقديم طلب الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي.

طرق التواصل مع صندوق التمويل العقاري

1 - رقم موحد وهو 1188 أو الرقم 5777.

2 - ويمكن الاتصال من الهواتف الأرضية على رقم 090071117.

3 - ويمكن من خلال الأرقام الاستفسار عن تفاصيل الوحدات السكنية المتاحة، أو تقديم شكوى.