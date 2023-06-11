الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صندوق التمويل العقاري.. استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي لشقق الإسكان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رابط الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث “جوجل”، لذلك نوضح كيفية الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.

استعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 

يمكن الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعى باستخدام الرقم القومى من خلال اتباع الخطوات التالية :

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى رابط موقع صندوق التمويل العقاري الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي من قائمة الاختيارات.

الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم بحجز الوحدة.

الخطوة الرابعة: تسجيل رقم الطلب والبيانات المطلوبة في الصفحة الخاصة بالبيانات.

الخطوة الخامسة: هى الخطوة الأخيرة وفيها تظهر حالة الطلب الخاصة بالمواطن، والتي تفيد بأن الوحدات السكنية تحت الإنشاء أم أنها قيد التسليم.

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شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 

الجنسية 

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

السن 

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا عن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي  وألا يزيد على 50 عامًا.

محل الإقامة

يجب أن يكون التقديم في محافظة محل الإقامة الخاص بك.

الدخل

أن يكون دخل الفرد الأعزب 6000 جنيه في فئة منخفضي الدخل.

أن يكون دخل الأسرة 8000 جنيه في فئة منخفضي الدخل فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه للفرد الأعزب، و18000 جنيه للأسرة.

فى حالة حجز الشقة لقاصر:

فى حال الرغبة  لحجز إحدى شقق الإسكان الحر 2023 لقاصر، لا بد من وجود واصي عليه بقرار وصاية.

الاستعلام من خلال الاتصال التليفونى 

وأتاح صندوق الإسكان الإجتماعى إمكانية الاتصال التليفونى بعناصر خدمة العملاء التابعة له للاستعلام عن حالة الطلب من خلال الاتصال بهذه الأرقام  1188 أو 5777 من أي جهاز محمول، أو من خلال الاتصال على الخط الأرضي على الرقم 090071117

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي رابط موقع صندوق التمويل العقاري صندوق الاسكان الاجتماعي

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