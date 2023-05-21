الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أماكن مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 في جميع المحافظات الجمهورية

شقق هيئة الأوقاف
شقق هيئة الأوقاف

شهد محرك البحث جوجل نشاطا متزايدا للباحثين عن شقق هيئة وزارة الأوقاف 2023 والتى أعلنت عنها فى العديد من محافظات جمهورية مصر العربية .

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

المحافظات المتاح بها شقق هيئة الأوقاف المصرية 

كانت هيئة الأوقاف أعلنت عن إتاحة عدد من الشقق فى عدة أماكن بمحافظات الجمهورية وهذه المحافظات هى: "القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد - السويس - التل الكبير - الشرقية - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا) - القصير - طنطا - المحلة - كفر الشيخ - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - المنيا - أسيوط - سوهاج - الوادى الجديد - قنا - الأقصر - أسوان".

جلسات المزاد الخاصة بوحدات هيئة الأوقاف المصرية

وأعلنت هيئة الأوقاف عن إقامة عدد من المزادات لهذه الشقق خلال الإعلان الذى نشرته اليوم من خلال الجريدة الرسمية وهى كالتالى:

جلسة مزاد شقق هيئة الأوقاف 10-6-2023

- الجلسة لوحدات سكنية بمحافظات : "القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد -السويس-التل الكبير- الشرقية - الفيوم -بني سويف"

جلسة مزاد شقق هيئة الأوقاف 17-6-2023

- الجلسة على شقق مدن: "البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا) - القصير"

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9 خطوات للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

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جلسة مزاد شقق هيئة الأوقاف 12-7-2023

- الجلسة على شقق مدن: "طنطا - المحلة - كفر الشيخ - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الدقهلية".

جلسة مزاد شقق هيئة الأوقاف 17-7-2023

- الجلسة على شقق مدن: "المنيا - أسيوط - سوهاج - الوادي الجديد"

جلسة مزاد شقق هيئة الأوقاف 31/7/2023

- الجلسة على شقق مدن: "قنا - الأقصر - أسوان".

مميزات مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023

1- تسهيلات كبيرة في السداد.

2- تعقد جلسات المزادات٢بداية من الساعة  12 ظهرًا

3- جميع التفاصيل والتأمين الخاص بهذه الوحدات المعروضة من قبل هيئة الأوقاف موضحة بكراسة الشروط تطلب كراسات الشروط من الموقع ومقر الهيئة ومناطقها بالمحافظات وجميع فروع بنك القاهرة.

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