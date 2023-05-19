9 خطوات للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خدمة الاستعلام عن حالة الطلب للمتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي، حيث تتوافر هذه الخدمة عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وترصد "الدستور" أبرز خطوات الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك على النحو التالي:

1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

2- قم بالضغط على مركز خدمة المواطنين.

3- قم باختيار أيقونة طلبات.

4- قم بالضغط على طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

5- قم بإدخال البيانات الخاصة بك بكتابة الرقم القومي والرقم السري الخاص بك.

6- قم بتحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.

7- تسجيل تاريخ التسديد ومقدم جدية الحجز.

8- تسجيل موعد التقديم.

9- قم بالضغط على كلمة استلام ظهور كافة المعلومات المراد معرفتها.