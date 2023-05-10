الأكثر بحثًا.. موعد ظهور نتيجة تظلم شقق الإسكان الاجتماعى

موعد ظهور نتيجة تظلم شقق الإسكان الاجتماعي يبحث عنه الكثير من الجمهور ومستخدمي مواقع السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسوك"، مرورًا بالبحث عبر الموقع الأكثر شهرة "جوجل" عن كل ما يخصهم ويهتمون بمعرفته خاصًة في معرفة موعد ظهور نتيجة تظلم شقق الاسكان الاجتماعي، ليكون هذا الموضوع هو الأكثر بحثًا في الوقت الحالي.

ويرصد "الدستور" موعد ظهور نتيجة تظلم شقق الاسكان الاجتماعي، في سياق السطور التالية.

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مطلع الشهر الجاري شهر مايو في تلقي واستقبال الشكاوي الخاصة بالتظلمات التي تخص شقق الاسكان الاجتماعي، خاصًة أن هذا الأمر يخص الكثير من الجمهور وخاصًة الشباب المقبل على الزواج منهم ويحتاج لوجود شقة سكنية.

ويستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تقبل الشكاوي والتظلم من أي شخص علم بالنتيجة ووجدها غير منطبق، فتكون فرصة التظلم هي فرصة ثانية لاستيفاء المستندات المطلوبة، وغير المُكتملة، لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى مُنطبق.

موعد ظهور نتيجة تظلم شقق الإسكان الاجتماعي

ومن المقرر أن يستمر استلام طلبات التظلم حتي يوم 18 مايو الجاري، ومن ثم سيتم الإعلان عن النتيجة فور فحص الطلبات التي قدمها المتظلمين لمعرفة سبب عدم حصولهم على شقة الإسكان الاجتماعي، خاصًة أن هذا الأمر يهم الكثير من الشباب المقبل على حياة جديدة.

ويوجد العديد من الطرق لمعرفة واكتشاف نتيجة التقديم على التظلم السالف ذكره؛ إلا أن أسهل طريقة هي من خلال التعامل مع الدخول على الرابط التالي (من هنا).

ويبدأ الشخص الذي يريد معرفة التظلم في إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المقدم على التظلم ومن ثم الضغط على كلمة إظهار النتيجة، ومن ثم يعرف صاحب هذا التظلم هل قبل تظلمه أم رفض بسبب عدام موفاته للشروط المعلنة من قِبل الصندوق.