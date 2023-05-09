طرق التعامل وتسجيل الدخول صندوق الإسكان الاجتماعي

يبحث الكثير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بموقع البحث عبر موقع جوجل عن طرق التعامل وتسجيل الدخول صندوق الاسكان الاجتماعي، خاصًة أن الأمر يشغل بال الكثير من الشباب عبر السوشيال ميديا، والمقبلين منهم على الزواج تحديدًا.

تسجيل دخول موقع الاسكان الاجتماعي

ويرصد "الدستور" طرق تسجيل الدخول صندوق الاسكان الاجتماعي، في سياق السطور التالية.

الدخول عبر الموقع من خلال هذا الرابط

اختيار أيقونة طلبات تخصيص وحدات سكنية.

تحديد المشروع الراغب في التقديم فيه ( سكن لكل المصريين 4).

اختيار المدينة المراد تخصيص الوحدة السكنية فيها.

كتابة كافة البيانات الشخصية عن مقدم طلب التخصيص من واقع بطاقة الرقم القومي.

تحميل الأوراق اللازمة بصيغة كلف PDF مضغوط بحيث لا تزيد مساحته عن 2 جيجا.

أماكن شقق سكن لكل المصريين

وعن الوحدات السكنية في مشروع سكن لكل المصريين 4 في نحو 6 محافظات وهم:-

مدينة القاهرة الجديد في محافظة القاهرة.

مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

مدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف.

مدينة الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

مدينة سفاجا والغردقة في البحر الأحمر.

أسعار الوحدات السكنية في مشروع سكن لكل المصريين

سعر الوحدة السكنية في مدينة الزقازيق بالشرقية من 475 لـ 530 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية في مدينة بياض العرب ببني سويف من 440 لـ 462 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية في مدينة دمنهور بالبحيرة من 695 لـ 708 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر من 698 لـ 889 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية في مدينة الزرقا بدمياط من 875 لـ 935 ألف جنيه.

سعر الوحدة السكنية في مدينة القاهرة الجديدة بالقاهرة من 543 لـ 559 ألف جنيه.

ويتم زيادة نحو 5% من إجمالي قيمة الوحدة كمبلفغ للصيانة بالإضافة إلى المصاريف التعاقد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة ( عداد الغاز، عداد الكهرباء، عداد المياه).