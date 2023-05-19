الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية الاستعلام

مشروعات الاسكان
مشروعات الاسكان

مشروع الإسكان الاجتماعي.. هو احد اليات الدولة لمساندة الشباب بتوفير لهم شقة مناسبة لزواج لبداية حياتهم من خلال التقسيط ، ويوفر مشروع  الاسكان الاجتماعى وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاثة غرف وصالة كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الشقة من 75 إلى 90 متر مربع ويتم تقديمها للشباب  بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه  ويتم تسديد  الاقساط المستحقة على الشقة على مدى 20 عاماً، عن طريق التمويل العقاري.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

بعد نجاج تجربة الاسكان الاجتماعى و التى حلت العديد من مشاكل الشباب بالحصول على شقة سكنية كاملة التشطيب تصلح للزواج مما جعل المواطنين يتدولوا عبر الإنترنت البحث عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لأسر الضحايا والمصابين من المواطنين جراء العمليات الإرهابية بنظام التمويل العقاري، وقد تحديد موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي بداية من 15 مايو حتى 15 يونيو المقبل ويقوم الماقدن بتسديد المصروفات الإدراية اللازمة.

الاستعلام عن طلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

بعد ان تقوم بحجز شقة الاسكان الاجتماعي 2023 يمكنك متابعة حالة طلبك وكافة التفاصيل المتعلقة بالشقة او المراحل التى ستمر بها حتى تصل إلى ان تتسلم شقتك، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك من خلال هذا الرابط  https://cservices.shmff.gov.eg/ كما يمكن للمواطنين التواصل  مع خدمة عملاء الصندوق عبر -  الأرقام (1188 - 5777 - 5999) أو على (090071117) من أي رقم أرضي من الساعة 9 ص حتي الساعة 6 م عدا يومي الجمعة والسبت

وتستطيع من خلال الموقع الالكترونى صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى القيام بعدد من الخدمات:

  • حجز الوحدات.
  • متابعة نتائج الفرز والتظلمات.
  • التقدم بشكوى أو مقترح.

 

 

 

 

 

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