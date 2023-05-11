الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى الإعلان 16

ينال البحث عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 اهتمام المتقدمين للحصول على الشقق السكنية المدعمة من الحكومة.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

يعرض موقع الدستور لمتابعيه رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 بكل سهولة.



من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وهو الموجود في هذا الرابط من هنا.

تظهر صفحة فرز نتائج الإعلانات

كتابة الرقم القومي لصاحب الطلب

والضغط على نتيجة الفرز

ويمكن معرفة نتيجة التظلم

كذلك يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان ١٦ من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

ويمكن التواصل مع مراكز خدمة العملاء عن طريق الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.

أو يمكن التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان، في حالة البحث عن مزيد من الاستفسارات والتفاصيل.

خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

يمكن تنفيذ عدد من الخدمات من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بالوحدات السكنية لكل متقدم منها



طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية

طلب تعديل من دور إلى دور (خاص بالحالات المرضية فقط)

طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية

طلب تصحيح البيانات

طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام

طلب إعادة الاستعلام الميداني

تقديم إفادة مخالصة سداد القرض

طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة

طلب تنازل عن إعلان سابق

طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية

طلب استراد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص

تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات

طلب تغيير جهة التمويل

نتائج الإعلان 16 سكن لكل المصريين 3

كان قد تم إعلان نتيجة الإعلان 16 سكن لكل المصريين 3 منذ أسابيع مضت بعد الانتهاء من فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية.

شمل الإعلان 16 سكن كل المصريين 3 وحدات سكنية جاهزة كاملة التشطيب للتسليم الفوري وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا.

وكان قد تم فتح باب تقديم طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط الأربعاء 26 أبريل 2023؛ كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق.

مع العلم أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.