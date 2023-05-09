يزداد البحث عن رابط صندوق التمويل العقاري من أجل الاستعلام عن حالة الطلب المقدم من الراغبين في الاستفادة من المشروعات السكنية المدعمة المقدمة من الدولة.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب

نعرض خلال السطور التالية رابط صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب وإجراء العديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بالوحدات السكنية المقدمين لها.

الاستعلام عن حالة الطلب من خلال رابط صندوق الاسكان الاجتماعي من هنا https://www.shmff.gov.eg

اختيار الاستعلام عن حالة الطلب

يجب تسجيل الرقم القومي وكلمة السر من أجل تسجيل الدخول وإجراء الاستعلام المطلوب

يمكن من خلال الرابط السابق أيضا إجراء الخدمات التالية

حساب الدعم المقدم لك

أو الاستعلام عن نتيجة الاعلان المقدم فيه

أو تقديم طلب للوحدة السكنية

شروط الحصول على دعم الوحدات السكنية

مع العلم أن الشروط العامة للحصول على دعم للوحدات السكنية المقدم لها هي كالتالي:

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

عدم سبق التخصيص للمُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما و بتاريخ يوليو 2021.

عدم امتلاك المُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية النتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويستثنى من ذلك المتقدمين متوسطي الدخل.

يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.

ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنـوح (المباشر وغيـر المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.