وزير الإسكان يوجه بجولات تفقدية للمشروعات القومية بمدن أكتوبر

وجه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكثيف الجولات الميدانية لمسؤولي المدن الجديدة، لدفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات إن وجدت، وكذا المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ من مواقع العمل، لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

في السياق، قام اليوم عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدن (السادس من أكتوبر- 6 أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر)، لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدينة برفقته المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنميه وتطوير المدن والمعاونين ورؤساء الادارات المركزية بالهيئة المهندسة ايمان نبيل و المهندسة الهام السرجاني وعبير عبد الرحمن ونورا فؤاد على تغيان.

واستعرض المهندس محمود الدسوقى نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة شرح تفصيلي للوضع الحالى لمصادر تغذية مياه الشرب للمدن الثلاثة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، للتأكيد على توفير احتياجات مياه الشرب.

كما استعرض محمود الدسوقي حجم متوسط كميات مياه الشرب المتوقع استهلاكها للمدن الثلاثة وعرض مصادر التغذية الكهربائية وقدرات المحركات بمأخذ العياط ورافع دهشور للمياه العكرة. ومحطات تنقية مياه الشرب للمرحلتين الاولى والثالثة.

أضاف " دسوقى" انه تم الانتهاء من اعمال تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب الجديدة المرحلة الثالثة وسيتم دخولها الصيف الحالى ٢٠٢٣ كمية مياه إضافية اجمالى ما يتم انتاجه مليون ومائة الف متر مكعب فى صيف ٢٠٢٣ لتغطية ٤ مدن: ٦ أكتوبر، أكتوبر الجديدة، حدائق اكتوبر، ومحافظة الجيزة (فيصل - الهرم).

وأعلن محمود الدسوقي أنه جارى زيادة الطاقة الانتاجية لمياه الشرب حوالى مليون وثلاثمائة الف متر مكعب.

واشار المهندس حسين الهامى نائب رئيس الجهاز والمهندس رمضان سالم المشرف على مشروعات الحزام الأخضر، بعرض أعمال المرافق والبنية التحتية والأساسية المختلفة من طرق - مياه - رى - صرف صحى بمنطقة الإسكان الفاخر وأعلن الهامى أن الحزام الاخضر تتضمن منطقة (١) من احواض ( ١_ ١٦ ) وبها مشروعات تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية والفرعية ( طرق - صرف صحى - شبكة مياه - شبكة رى ). وتنفيذ عدد 5 محطات رفع صرف صحي لخدمة المنطقة.

واستكمل المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة السادس من اكتوبر ،أن منطقة الحزام الأخضر تشمل منطقة (٢) من تتضمن عدد أحواض ( ١٧ - ٢٤ ) والتي تتضمن مشروع أعمال تنفيذ المرافق الرئيسية (طرق - صرف صحى - شبكة مياه - شبكة رى ) . ويتضمن المشروع ايضا تنفيذ محطة رفع مياه بحوض ١٧ بقدرة (١٠٨٠ متر مكعب/ساعة) بالاضافة الى ٤ عدايات دفع نفقي (٢ صرف صحي انحدار - ١ مياه شرب - ١ ري) اسفل الطريق الدائري الاوسطي ولاستكمال أعمال التنمية والتطوير.

وأوضح النجار أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذاً لتعليمات الدكتورعاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات القومية.

شدد عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية فى المواعيد المحددة، وتقديم افضل الخدمات للمواطن والارتقاء بالمستوي العام والحفاظاً على الواجهة الحضارية والجمالية لمدينة السادس من اكتوبر.

وأكد المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الخدمية الموجودة بالمدينة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجارية من قبل مسئولي الإدارات المعنية، كما يتم التأكد دائمًا من عمل الصيانة لها بصفة دورية لاستمرارية التشغيل والاستفادة من تلك المشروعات الاستفادة القصوى.