السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان يتابع تقدم أعمال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالقاهرة الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تقدم أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث بالمدينة، التى يجري تنفيذها في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير المسكن الملائم، لمختلف شرائح الدخل، وإقامة المجتمعات العمرانية المخططة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يضم 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (90م2: 120م2) للوحدة، ويتم تنفيذه تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لافتًا إلى أن  نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت مرحلة متقدمة.

وأكد " الجزار " ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق والإسكان بالمشروع، وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لها، بجانب المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والاهتمام بمستوى أعمال التشطيبات، وتنسيق الموقع العام، من أجل إخراج الوحدات السكنية بأفضل صورة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تفقد ومسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بمشروع " سكن لكل المصريين " بالتجمع الثالث، لافتًا إلى أن المشروع يجري تنفيذه كمحور إسكان جديد، ويضم 222 عمارة سكنية، ومحال تجارية، وخدمات، وتم إنجاز نحو 75% من إجمالي حجم المشروع.

وواصل رئيس الجهاز، الجولة، بالمرور على مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال، والانتهاء من تنسيق الموقع، وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة، كما تابع أعمال الطرق بحى جاردينيا بالتجمع الثالث.

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وعلى صعيد آخر، واصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة شن حملات رفع الإشغالات وإيقاف مخالفات البناء، حيث تم شن حملة مكبره لرفع جميع الإشغالات والتعديات بإسكان الشباب الشمالي، والشباب الجنوبي، والمجاورات بالتجمع الأول، وتم التحفظ على جميع الإشغالات بمخازن الجهاز، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

حملات رفع الإشغالات وإيقاف مخالفات البناء

كما تم شن حملة بشارع الـ٩٠ الجنوبي، وحى الأندلس بالتجمع الثالث، وذلك لرفع الاشغالات الموجودة، وعربات بيع المشروبات والمأكولات، والباعة الجائلين، وكذا تنفيذ حملة لرفع الإشغالات، ومخالفات الباعة الجائلين بالحى الثالث بالتجمع الخامس، بجانب إيقاف الشروع فى زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية بالقطعة 88 البنفسج 4، والشروع لعمل مصنع بالبدروم بالقطعة 55 بنفسج 8.

كما تم رصد أعمال بناء مخالف بالروف بالقطعة رقم ١١ منطقة ٩٠٠٤ بمجاورة ٩ بالحى الجنوبى، وتم التعامل على الفور وإزالة المبانى بالروف بمعرفة الإدارات المختصة بالتعاون مع الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

وزير الإسكان مدينة القاهرة الجديدة التجمع الثالث بالمدينة سكن لكل المصريين توفير المسكن الملائم

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