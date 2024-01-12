مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفى 57357

داخل أكاديمية مصرللطيران للتدريب

قامت مصر للطيران بتنظيم جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفي 57357 داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب لتعريفهم بمجال السفر والطيران، ولإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم، وكذلك التعرف على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية مصر للطيران اهتمامًا كبيرًا.

جولة الأطفال داخل الأكاديمية

وقد بدأت جولة الأطفال داخل الأكاديمية بالاستمتاع بتجربة الطيران داخل أجهزة الطيران التمثيلى المختلفة المتمثلة فى طرازات

A320،A320neo،A220،

A330/B737،B777

والمخصصة لتدريب الطيارين، وكذلك الاستماع إلى تعليمات السلامة والأمان علي متن الطائرة وغيرها من مراحل السفر المختلفة، كذلك تم التعرف على طبيعة عمل الضيافة الجوية على متن الطائرة من خلال جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET؛ وجهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على تقديم الخدمات للركاب CST.

وتأتي هذه الجولة كجزء من الدعم العلمى والتربوى الحديث للأطفال عن طريق المحاكاة لكي يخوضوا تجربة جديدة تساعدهم فى اكتشاف عالم السفر والطيران.

وفي نهاية الجولة حرصت مصر للطيران على الاحتفال مع الأطفال بحلول العام الجديد وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

هذا وقد أعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بحسن الاستقبال وبتجربتهم الممتعة داخل نماذج المحاكاة، والتعرف علي مهام قائد الطائرة والضيافة الجوية، وقدمت إدارة مستشفى 57357 الشكر لمصر للطيران على هذه اللفتة الطيبة وعلي حرص الشركة الوطنية على دعم المستشفي منذ سنوات في مختلف مجالات السفر والطيران.

وكانت قد وقّعت مصر للطيران الناقل الوطني بروتوكول تعاون تسويقى مع نجمى كرة اليد أحمد الأحمر لاعب نادى الزمالك وإبراهيم المصرى لاعب نادى الأهلى لتكون مصر للطيران الناقل الرسمى للنجمين، وقع البروتوكول الطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص مصر للطيران على الاهتمام بالرياضة وتشجيعًا للشباب المصرى ممن يمتلكون مواهب ومهارات فى مختلف المجالات وخاصة الرياضة.

هذا وقد أعرب اللاعبان عن سعادتهما بالتعاون مع الصرح الوطني العريق مصر للطيران، متمنين تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات مع مصر للطيران.

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد الأحمر قد حصل مع منتخب مصر على 5 بطولات أمم إفريقيا لكرة اليد وحصل مع نادي الزمالك على الدورى المصرى سبع مرات، وأربع مرات على كلٍ من بطولة السوبر المصرى وكأس مصر، وست مرات على أبطال الدوري الإفريقي وكأس الكئوس الإفريقية والسوبر الإفريقي، واحترف بعدة أندية أسيوية وخليجية حصل خلالها على العديد من الألقاب، ويعد اللاعب إبراهيم المصري نجم منتخب مصر ونادي الأهلى من أفضل مدافعي العالم في آخر نسختين من كأس العالم 2021 و2023 وأوليمبياد طوكيو 2020، كما حصل مع نادى الأهلى على كأس السوبر الإفريقي 3 مرات ودورى أبطال إفريقيا مرتين وكأس الكئوس الإفريقية 3 مرات.

جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفي

جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفي

جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفي

جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفي

جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفي