سؤال برلمانى حول تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميًا: "تخسر 800 ألف دولار شهريًا"

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وذلك بشأن تراجع تصنيف شركة مصر للطيران عالميًا وتدهور أوضاعها.

تردي أوضاع مصر للطيران وخروجها من قائمة أفضل ١٠٠ شركة عالميًا

وقال موسى في سؤاله: تشهد شركة مصر للطيران ترديًا كبيرًا في أوضاعها خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع تصنيفها عالميًا، وخروجها من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا، بعد أن كانت تحتل فى وقت سابق المركز الـ95 وفقًا لما أعلنته شركة "سكاى تراكس" البريطانية، والمعنية بتقييم ومتابعة شركات الطيران التجارية العالمية.

أعرق شركات الطيران العربية

وأضاف محمود عصام أن شركة مصر للطيران هى واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة طيران في إفريقيا، أنشئت عام 1932 وتمتد خطوطها إلى 52 دولة عبر 72 وجهة، إضافة إلى 13 خطًا داخليًّا.

وتابع محمود عصام: لكن للأسف تدهورت أوضاع الشركة خاصة خلال السنوات الأخيرة، رغم محاولات الدولة لدعمها، من خلال إقراضها 8 مليارات جنيه من وزارة المالية والبنوك المختلفة، لكنها استمرت في تحقيق الخسائر التى تم تقديرها بحوالي 30 مليار جنيه، كما تراوحت خسائرها الشهرية ما بين 700 و800 ألف دولار أمريكي.

تحديد أسباب التراجع

وطالب النائب محمود عصام موسى بالوقوف على أسباب ذلك التراجع والتدهور في أوضاع شركة مصر للطيران، لاسيما أنها من الشركات المصرية العريقة، وتمثل مصر عالميًا في مجال الطيران المدني.

يذكر أن وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، سبق وأكد في تصريحات تليفزيونية أن تصنيف الشركة البريطانية لمصر للطيران وخروجها من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا هو تصنيف صادر في شهر يونيو الماضي، وليس جديدًا أن يظهر الآن، وهذا التقييم كان عن الفترة السابقة من أول 2022 حتى نهاية 2022.