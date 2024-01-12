الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط سفر الحجاج من المطارات المصرية (إنفوجراف)

الحج
الحج

أعلنت غرفة الشركات السياحية أهم الضوابط الخاصة بسفر الحجاج بالتعاون من المطارات المصرية وذلك من أجل تسهيل إجراءات السفر للحجاج وعدم حدوث أزمة وقت سفر الحجاج. 

  • وتضمنت الشروط.
  • السفر عن طريق موقع شركات السياحة “العمرة والحج السياحي” المعتمد رسميا.
  • غير مسموح بالسفر لاصحاب تأشيرات السياحة.
  • سوف يتعرض للمنع من دخول المملكة لحوالي 10 سنوات طبقا للقوانين السعودية.
  • ضرورة التطعيم من الالتهاب السحائى بجرعة واحدة.
  • التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

الشركات السياحية: آليات صارمة لضمان جودة الخدمات وتسهيل تحركات الحجاج

 

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فئات لا يسمح لها بتصريح السفر 

المصابين بمرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة. 
حالات السمنة المفرطة المرضية.
الحالات المتقدمة لامراض القلب والأوعية الدموية ـ التليف الكبدي ـ الأورام.
السيدات الحوامل فى الشهر الاشهر الأولي والأشهر الأخيرة. 
الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

الفائزون في قرعة الحج السياحي 2024

أعلنت وزارة السياحة أن عدد المتقدمين في قرعة الحج السياحي 2024 هذا الموسم 58217 مواطنًا منهم 60% من الإناث و40% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 37685 مواطنا بنسبة 65%، وعدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطنا بنسبة 21% منإجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطنًا بنسبة 14%.


ضوابط مشددة لنجاح الموسم

وكانت طالبت غرفة السياحة المواطنين الفائزين بقرعة الحج بسرعة سداد قيمة برامج الحج إلى الشركات المنظمة للرحلات، وشددت الغرفةعلى الأهمية القصوى لقيام شركات السياحة بسداد قيم خدمات الحج لموسم 1445هـ.

وأضافت الغرفة في منشورها لشركات السياحة:- نظرا لاشتراطات السلطات السعودية بضرورة سداد قيم الخدمات للحجاج على المسارالالكتروني اولا قبل تسليم المواقع بالمشاعر المقدسة فإنه يجب على الشركات سرعة تحصيل قيمة برامج الحج من الحجاج الناجحين فورظهور نتيجه القرعه وبحد أقصى أسبوع من تاريخ إعلانها.

وأوضحت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي حرصا على إتاحة الوقت أمام الشركات المنظمة للحج لإتمام إجراءات التضامن وتحويل المبالغالمستحقة لقيم الخدمات المقدمة للحجاج ، وحذرت الغرفة من أن التأخير في سداد تلك المبالغ سوف يؤثر سلبا على إتمام باقي الإجراءات،وجوده البرامج ويضع عقبات كبيرة أمام الشركات في تنفيذ البرامج.

 

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