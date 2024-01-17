الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سياحة النواب" تناقش أسباب خروج مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة عالمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، أسباب خروج "مصر للطيران" من تصنيف أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم، ومن قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، واللواء مهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار محمد إبراهيم موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

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كما حضر الاجتماع، مهندس عبد الخالق محمد لطفي رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركة ميناء القاهرة الجوي، وحسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو.

وأكدت "نورا علي" أن مصر للطيران واحدة من أعرق الشركات العربية وثاني أقدم شركة في إفريقيا، وكانت الأولى في الشرق الأوسط والسابعة عالميًا التى تنضم إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (الأياتا)، وكانت من الشركات الرائدة عالميا في قطاع النقل الجوي.

وقال وزير الطيران إن استثمارات النقل الجوى منذ عام 2014 حتى 2023 تقدر بـ28.83 مليار جنيه بما يعادل 660 مليون دولار، وتشمل مباني للركاب وبنية وتجهيزات ملاحة ومشاريع تحول رقمي وبعض التجهيزات الفنية بمنظومة المطارات.

ولفت إلى تطور حركة الركاب والطاقة الإستيعابية للمطارات والتي تقدر بعدد 33 مليون راكب بعام 2015 وصولًا لـ43 مليون راكب لعام 2023 ومستهدف الوصول إلى 109 ملايين راكب في عام 2030.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة المراجعات الدورية لعوامل السلامة والأمان وخصوصًا في عقود تأجير وشراء الطائرات، ووضع معايير تقييم واضحة للأداء.

وأوصت بإعادة هيكلة الشركة القابضة والهيئات التابعة لها كأحد حلول معالجة القصور في الخدمات، ورفع كفاءة الأنشطة المقدمة وصولًا لتقديم الخدمات التي تتناسب وسمعة مصر للطيران.

وطالبت بفتح المنافسة أمام القطاع الخاص للمشاركة في التطوير بتقديم أفضل الخدمات والأسعار، بما يساهم فى زيادة عدد السائحين.

كما أوصت بوضع معايير محددة لاختيار أطقم الضيافة وتدريبهم وتأهيلهم طبقا للمعايير العالمية، وتوفير الزي الموحد المناسب، وتخفيض أسعار الشحن للسلع لتكون منافسة للشركات الأجنبية لتشجيع التصدير للمنتج المصري.

كما أوصت بإطلاق مبادرة مشتركة بين الوزارة، ومصر للطيران، وغرفة المنشآت الفندقية خلال إجازة نصف العام لتخفيض أسعار التذاكر وعمل برامج تحفيزية للأسر المصرية؛ وذلك انطلاقًا من حرص اللجنة على أهمية التوعية للأجيال الناشئة.

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