الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ناصر عثمان: "تسهيل دخول الإعلامى المناضل وائل الدحدوح استكمال لمسيرة الدعم"

الدكتور ناصر عثمان
الدكتور ناصر عثمان

تقدم النائب الدكتور ناصر عثمان، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، للدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وأهالي غزة ولاسيما منذ بدء الحرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء، لافتا إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف وتسير على قدم وساق في إطار ضرورة وقف الحرب الدائرة والحق الفلسطيني الأصيل في إقامة دولته وإعمار ما تم تخريبه على أيدي المحتل الغاصب.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تسهيل دخول الإعلامي المناضل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، يأتي استمرارا للدور التاريخي والإنساني الذي تقوم به مصر تجاه الأشقاء، وخاصة الإعلامي وائل الدحدوح الذي فقد أبناءه وزوجته وعددا كبيرا من أهله، وعانى كثيرا جراء ما أحدثه الاحتلال في غزة وبعض أراضي الدولة الفلسطينية الشقيقة.

وأضاف عثمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على إحلال السلام في المنطقة وعلى الأراضي الفلسطينية، وفي هذه السبيل هناك اتصالات مكثفة ومتبادلة مع كافة قادة العالم لتهدئة الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن مغبة استمرار الحرب سيدفع الجميع ضريبتها.

وأوضح، أن معبر رفح لم يُغلق أبدا من الجانب المصري الذي حرص كل الحرص على إدخال آلاف الشاحنات إلى أهالي قطاع غزة وسط ما يتعرضون له من جرائم وحشية وبربرية من قوات الاحتلال الذي تعمد خطف الأطفال وقتل الأبرياء من النساء والشيوخ العُزل وخرق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية أعلنت منذ اليوم الأول وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني الأبي الصامد الذي يدافع عن حقه فى إقامة دولته.

النائب الدكتور ناصر عثمان مؤسسات الدولة الجهود المصرية القضية الفلسطينية معبر رفح

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

بعد الطلاق رسميًا.. كيف بدأت علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي؟

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

أسعار سبائك الذهب عيار 24 وسعر الذهب اليوم للبيع والشراء

"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس