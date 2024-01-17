الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشوى رائف تطالب بحظر التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب حفاظًا على الدولار

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف

قالت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحاول وضع خطط واستراتيجيات من شأنها التصدي للتحديات الصعبة التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية "الجنيه المصري"، مقابل قيمة العملات الأجنبية وسعر صرف الدولار الذي اختفى وارتفعت قيمته في السوق السوداء مما أثر على الأوضاع الاجتماعية وأسعار السلع بشكل كبير.

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برلمانى يطالب بالتعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب بالجنيه

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مفاجأة في سعر صرف الدولار بالسوق السودا الأيام المقبلة

 اختفاء العملة الدولارية وارتفاع قيمتها 

وقالت عضو مجلس النواب، في بيان لها، إن من بين أسباب اختفاء العملة الدولارية وارتفاع قيمتها هو تعاقد الأندية الرياضية المصرية مع اللاعبين والمدربين الأجانب والتعامل معهم بالدولار، الأمر الذي يتسبب في خروج بما يؤثر على مخزون الدولار، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.

حظر استقدام مدربين أجانب

وطالبت النائبة نشوى رائف بحظر استقدام مدربين أجانب لكل الأندية الرياضية المصرية أو التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار، على أن يكون التعاقد معهم بالجنيه المصري، بدلًا من العملات الأجنبية، والتشدد في حدود السحب للحفاظ على العملة الصعبة بالحد من سحب الدولار من البلاد إلى الخارج.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مثل هذه الإجراءات ستساعد في التصدي لسوق الدولار الموازية التي وصل فيها سعر الدولار لأسعار خيالية، مطالبة الحكومة بالإسراع في تنفيذ كل الإجراءات الخاصة بانضمام مصر لتجمع البريكس، بما يصب في صالح توفير الدولار.

عضو مجلس النواب معدلات التضخم ارتفاع الأسعار انخفاض قيمة العملة المحلية الجنيه المصري سعر صرف الدولار

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