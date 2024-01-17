برلماني يطالب بالتعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب بالجنيه

قدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس البرلمان، موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن تعاقد الأندية والاتحادات الرياضة لمدربين ولاعبين أجانب، يتقاضوا رواتبهم بالعملة الصعبة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العملة الصعبة.

التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه

وتساءل النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب: لماذا لايتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصرى بدلًا من العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار.

قرار فورى يطبق على جميع الأندية الرياضية

وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من الحكومة إصدار قرار فورى يطبق على جميع الأندية الرياضية المصرية وفى مختلف اللعبات الرياضية وفى مقدمتها كرة القدم بالوقف الفورى للتعامل بالعملات الأجنبية مع جميع المدربين واللاعبين الحاليين المتواجدين داخل مختلف الأندية الرياضية المصرية.