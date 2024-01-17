الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب بالتعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب بالجنيه

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

قدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس البرلمان، موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن تعاقد الأندية والاتحادات الرياضة لمدربين ولاعبين أجانب،  يتقاضوا رواتبهم بالعملة الصعبة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العملة الصعبة.

التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه

وتساءل النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب: لماذا لايتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصرى بدلًا من العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار.

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وزير الرياضة يستعرض خطة عمل رؤساء الاتحادات وصولًا لـ"أوليمبياد باريس"

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

قرار فورى يطبق على جميع الأندية الرياضية

وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من الحكومة إصدار قرار فورى يطبق على جميع الأندية الرياضية المصرية وفى مختلف اللعبات الرياضية وفى مقدمتها كرة القدم بالوقف الفورى للتعامل بالعملات الأجنبية مع جميع المدربين واللاعبين الحاليين المتواجدين داخل مختلف الأندية الرياضية المصرية.

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