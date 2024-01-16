رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد مواجهة مع وزير التموين

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 28 من يناير الجاري».

جاء رفع الجلسة، بعد استمرار الجلسة لأكثر من 5 ساعات شهدت فيها مواجهات ساخنة بين النواب ووزير التموين، وصلت لحد الهجوم والمطالبة بالاستقالة وعرض النواب أكثر من 100 أداة رقابية تشمل 94 طلب إحاطة، و7 أسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

اتهامات النواب لوزارته بالفساد

وكان رد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين علي اتهامات النواب لوزارته بالفساد، خاصة بعد إعلان القبض علي مسئولين داخل وزارته، قائلًا: "المتهم بريء حتي تثبت إدانته".

وقال الوزير خلال تعقيبه على نحو 98 أداة رقابية بالجلسة العامة اليوم، إن هناك لجنة عليا لشئون العاملين هي المعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم علي الجهات الرقابية المعنية.

وتابع الوزير: "نحن وزارة نخدم نحو 64 مليون بني آدم ونقوم بتوفير السلع الأساسية لهم ومن يقوم بطعنها ووصفها بالفساد، أنا لست حكم والشكر لكل من يصلح".

من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: وزير التموين لا يقدم أي حلول في رده على طلبات الأعضاء.

وتابع رئيس البرلمان: كل رد الوزير ماذا أفعل في الأسعار، وماذا أفعل في السوق السوداء، وماذا أفعل حيال الفساد والمحترفين.

وتابع رئيس مجلس النواب: المفروض أن الحكومة تضع حلولًا للمشكلات وليس التأكيد عليها دون حل.