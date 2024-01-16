الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اتصالات النواب: الرئيس السيسى حريص على الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك استراتيجية وطنية اعتمدتها الدولة المصرية، تقوم علي دعم منظومة التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات التكنولوجية، وتدعيم منظومة الحماية الإلكترونية بأحدث البرامج المتطورة التي تحافظ على حماية المؤسسات المصرية من أي اختراقات، وأن الأنظمة الإلكترونية بكل الجهات الحكومية مؤمنة بالكامل.

 

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وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنه اليوم بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لمناقشة سياسة وزارة الطيران المدني لتأمين المواقع والأنظمة التابعة لها من الهجمات السيبرانية، بأن الرئيس السيسي حريص كل الحرص الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية وأن الدولة المصرية سخرت إمكانيات كبيرة، لتامين الأنظمة الإلكترونية المصرية، والبيانات المصرية، وأن المؤسسات المصرية الحكومية في الجمهورية الجديدة، علي أعلي درجة من التأمين، ضد الهجمات السيبرانية.
وتابع، أن وزارة الطيران عرضت رويتها في تأمين المواقع التابعة لها من الهجمات السيبرانية، وأن الجنة الاتصالات منفتحة على كل الجهات والوزرات للاستماع إلى تجربتها في دعم منظومة التحول الرقمي، وفي تجربتها لتأمين المواقع الإلكترونية من الهجمات السيبرانية.

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات مجلس النواب الحماية الاليكترونيه المؤسسات المصرية

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