الاتصالات: مصر الأولى في "سرعة النت" بإفريقيا بعد تطوير كلّف 150 مليار جنيه

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد الاشتراكات بالهاتف المحمول والأرضي سجلت 116.3 مليون مشترك بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 111.26 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة بلغت 5.04 ملايين مشترك.

وأوضح التقرير، أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية ونشر كابلات الألياف الضوئية الفايبر بلغت 150 مليار جنيه بهدف نشر خدمات الاتصالات والإنترنت عالية الجودة، وهذا أدى إلى زيادة كبيرة في سرعات الإنترنت الثابت لتتجاوز متوسطها 55 ميجا بايت في الثانية، لتصبح مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية في سرعات الإنترنت.

تأسيس 212 شركة جديدة بقيمة 230 مليون جنيه

وجاء بالتقرير، الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أنه تم تأسيس 212 شركة جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي بالقطاع برأسمال بلغت قيمته 230.22 مليون جنيه، مقارنة بـ208 شركات عن نفس الفترة عام 2022 برأسمال 148.89 مليون جنيه.

وتابع، أن الشركات توزعت بنحو 186 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 126.47 مليون جنيه، وحوالي 21 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 103.33 مليون جنيه، و6 شركات بقطاع الاتصالات.

413 % ارتفاع بمؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة

أشار التقرير إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل نحو 2022 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 1610 نقاط عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو شهري 83% وسنوي 413%.

وقال التقرير، إن عدد مشتركي التليفون الثابت سجل نحو 12.56 مليون مشترك بنهاية نوفمبر مقارنة بنحو 12.15 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو بلغ 2.20% شهريا و3.34 % سنويا، وبلغ معدل انشار الهاتف الثابت نحو 11.7%، وحقق إجمالي سعة السنترالات في مصر نحو 21.29 مليون خط أرضي بمعدل 5.40 % شهريا و5.28 % سنويا.

في حين بلغ عدد السنترالات الأرضية في مصر 1651 سنترالا منها 1072 سنترالا في الريف، وتوزعت الخطوط الأرضية بنحو 90% اشتركات منزية و8% للقطاع التجاري و2% للقطاع الحكومي.

103.74 مليون مشترك بالهاتف المحمول

وأوضح التقرير أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 103.74 مليون مشترك بنهاية نوفمبر مقارنة بنحو 99.14 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي 4.64%، في حين بلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول نحو 96.73 %.

وقال إن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول 73.07 % بنهاية نوفمبر الماضي بمعدل نمو سنوي 3.41%.

75.80 مليون مستخدم بالإنترنت الموبايل

أضاف أن عدد الاستراكات النشطة لخدمة إنترنت الهاتف المحمول "الموبايل" سجلت نحو 75.80 مليون مستخدم بمعدل نمو سنوي 9.77 مقارنة بنحو 69.06 مليون عن نفس الفترة عام 2022، في حين بلغت الاشتركات النشطة لخدمة الإنترنت عبر "يو إس بي مودم" نحو 2.45 مليون مستخدم بمعدل نمو سنوي 8.98%.

وعن مشتركي الإنترنت الأرضي، استحوذت محافظات الدلتا على نصيب الأسد بحوالي 35% بالتساوي مع محافظات القاهرة الكبرى بنفس النسبة، تلتهما محافظات الصعيد 15% ومنطقة الإسكندرية ومطروح 9%، وأخيرا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6%.