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مصر

وزير الاتصالات لـ"الدستور": بدء تنفيذ مشروع قومى لميكنة المحليات.. والبداية من المنيا

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تنفيذ مشروع لميكنة المحليات ودواوين المحافظات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، مؤكدا أن المشروع يستهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة ورقمنة المحليات ضمن مشروع التحول الرقمي المؤسسي للجهاز الإداري للدولة.

تنفيذ مشروع قومي لميكنة المحليات

وأكد “طلعت” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم اختيار محافظة المينا عروس الصعيد لتصبح أول ديوان عام محافظة رقمية في مصر كمشروع تجريبي، بعدها سيتم تعميم التجربة علي جميع محافظات الجمهورية.

ربط 32 ألف مبنى حكومي بالفايبر

وأشار عمرو طلعت إلى أن الميكنة ورقمنة الوحدات المحلية تبدأ بدواوين المحافظات وتنتقل بدورها إلى عواصم المحافظات والمراكز وتنتهي بالوحدات المحلية في ربوع مصر.

وأكد الوزير أن ربط 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية "الفايبر" سيسهم في إنجاز مشروعات الميكنة في معظم الوزارات، موضحا أن الشبكة الموحدة المؤمنة ستساعد في تبادل البيانات الدقيقة وتحد أي ممارسات غير مشروعة وتؤدي إلى رقابة جيدة على الجهاز الإداري للدولة.

محافظة المينا أول محلية مميكنة 

وتوقع الوزير الانتهاء من ميكنة أول ديوان ومحافظة رقمية وربط الديون العام بالمراكز والوحدات المحلية إلكترونيا خلال العام الجاري، يليها تعميم التجربة على باقي الجهاز المحلي في ربوع مصر.

4.4 مليار جنيه استثمارات حكومية بمحافظة المنيا 

وحظيت محافظة المينا باهتمام كبير حيث تم تخصيص 4.4 مليار جنيه استثمارات حكومية لتطوير قري المحافظة ضمن مشروع حياة كريمة بهدف تطوير وإنشاء نحو 324 مشروعا تنمويا لخدمة المواطنين بهذه  المحافظة خلال العام المالي 22-2023.

وتوزعت الاستثمارات الحكومية بالمحافظة كالآتي: 961،3 مليون جنيه لقطاع الصحة و914.6 مليون جنيه لقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، و876.5 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية 771.8 لقطاع الإسكان و308.9 مليون لقطاع التعليم قبل الجامعى، ونحو 581.6 مليون جنيه لباقي القطاعات الأخرى.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مشروع ميكنة المحليات التنمية المحلية التحول الرقمي الوحدات المحلية مصر

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