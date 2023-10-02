وزير الرياضة يستعرض خطة عمل رؤساء الاتحادات وصولًا لـ"أوليمبياد باريس"

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، برؤساء الاتحادات الرياضية، علي هامش حفل إعلان زيادات مكافآت الرياضيين في البطولات القارية والعالمية والأوليمبية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

جاء ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، بحضور رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المهندس هشام حطب، ورؤساء الاتحادات الرياضية ولاعبي المنتخبات والإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء استعراض خطة عمل الاتحادات الرياضية ودورها مع اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة في سبيل إعداد لاعبى المنتخبات الوطنية وتنفيذ معسكراتهم التدريبية لخوض مختلف المنافسات فى البطولات الدولية الرياضية المختلفة، وصولًا لأوليمبياد باريس.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تدعم جميع الاتحادات الرياضية، وتوفير الرعاية الكاملة للأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب، وتذليل كل العقبات حتى يصلوا إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية، كان من الأسباب الرئيسية التي نراها في تحقيق الألقاب القارية والعالمية تباعًا.

ولفت الوزير إلي اهتمام الدولة بدعم الرياضيين فى جميع المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

وتوجه رؤساء الاتحادات الرياضية بالشكر والتقدير للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي الدعم الدائم والمستمر للمنتخبات الوطنية المصرية.

وأعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التفاصيل الخاصة بزيادات مكافآت الرياضيين في البطولات القارية والعالمية والأولمبية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.