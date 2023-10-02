الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشيد بنتائج منتخب الكاراتيه في بطولة الدوري العالمي بقبرص

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يشيد بنتائج منتخب الكاراتية

ثمّن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النتائج المميزة التى حققها المنتخب الوطنى للكاراتيه خلال المشاركة فى منافسات بطولة الدوري العالمي التي أقيمت في قبرص.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان من نصيب فريقي الكاتا جماعى الرجال والسيدات، فيما جاءت الميداليتين الفضيتين من نصيب زياد علي وجنى خميس، أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب فريق السيدات الثاني وميار زين العابدين ومريم العزبي.

وقدم وزير الرياضة التهنئة للاتحاد المصرى للكاراتيه، ولاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى للكاراتيه على إنجازهم فى بطولة الدوري العالمي "البريميرليج"، وتحقيق ٧ ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

وأكد  وزير الرياضة أنه يتابع جميع مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين فى مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

كما التقي الدكتور أشرف صبحي بالمهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس؛ لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للعبة، بحضور الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل حديثه، تقدم الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للبادل تنس ولاعبي المنتخب الوطني، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل، وفوزهم على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت أمس  بالإمارات.

وأكد “صبحي” علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين والأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلي قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.

مريم العزبي زير الشباب والرياضة بطوله الدورى المنتخب الوطنى للكاراتيه فريقي الكاتا جماعى الرجال والسيدات

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