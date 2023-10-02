الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب الصم بعد التأهل لنصف نهائى كأس العالم بماليزيا

وزير الرياضة يهنئ
وزير الرياضة يهنئ منتخب الصم

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالًا بالفيديو مع بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للصم لتهنئتم بالفوز علي ألمانيا 4-3 بضربات الترجيح فى دور الثمانية لبطولة كأس العالم المقامة فى ماليزيا، والتأهل إلي نصف نهائي البطولة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي خلال تواصله مع محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس البعثة، عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبوا منتخب مصر لكرة القدم للصم  في المونديال، مؤكدًا أن هذه النتائج استمرارًا للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة فى ظل ما تشهده  مصر من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال الرياضيين والبارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة والأوليمبية واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

وجدد الدكتور أشرف صبحي  على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير أن الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.

من جانبه، وجه محمد يحيي يوسف، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية، وكذلك الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم كافة الألعاب، وعلى رأسها الألعاب البارالمبية.

كما وجه يوسف الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني واللاعبين على الأداء البطولي والنتائج المشرفة في البطولة رغم المنافسة القوية التى تشهدها أحداث النسخة الحالية.

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب محمد يحيى يوسف

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