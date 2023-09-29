الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى.. وزير الرياضة يجتمع بلاعبي المنتخبات والأبطال الرياضيين الأسبوع المقبل

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا بلاعبي منتخبات مصر المختلفة مطلع الأسبوع المقبل، لاستعراض الخطة المتكاملة لزيادة قيمة المكافآت المالية للرياضيين خلال العام الحالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجلسة "حكاية وطن" والتي عقدت الثلاثاء الماضي بالاسماعيلية.
أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطة تهدف إلى تحفيز اللاعبين وتقدير جهودهم وتضحياتهم في تمثيل المنتخبات الوطنية، وستشمل تلك الزيادات المقترحة في المكافآت مختلف الرياضات، مشيرًا إلي أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية والقيادة السياسية وحرصها علي مواصلة دعم الرياضة والرياضيين، لتعزيز أهمية دور الرياضيين المصريين في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عاليًا في كافة المحافل العالمية.
وأشار "صبحي" إلى حرص الرئيس على دعم الرياضيين معنويًا وماديًا بما يتناسب مع حجم الإنجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعًا إضافيًا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يهدف إلى بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

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