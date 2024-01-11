الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على رأسهم فيتوريا.. تعرف على أبرز المدربين الأجانب والمحليين في كان 2023

فيتوريا
فيتوريا

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع وجبة كروية دسمة من خلال متابعة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار التي تنطلق فعالياتها خلال الفترة ما بين 13 يناير - 11 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا.

ولا شك أن المدربين الأجانب يفرضون سيطرتهم على المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا في النسخة الحالية.

ويبرز من قائمة المدربين الأجانب، البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، الذي يحمل على عاتقه أحلام جماهير الفراعنة لاستعادة اللقب.

ولم يعرف منتخب مصر، طريق التتويج باللقب القاري، منذ آخر تتويج له في نسخة 2010 بأنجولا.

كما نجد المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مع منتخب نيجيريا، حيث يطمح مع النسور الخضر للتتويج القاري بعد غياب طويل.

وتوج منتخب نيجيريا بكأس أمم أفريقيا 3 مرات في نسخ 1980 و1994 و2013.

ويبرز أيضا من المدربين الأجانب في الكان، البلجيكي هوجو بروس، الذي يدرب حاليا منتخب جنوب أفريقيا.

وكان هوجو بروس مديرا فنيا لمنتخب الكاميرون، وقاده لحصد لقب أمم أفريقيا في نسخة 2017 على حساب مصر.

أما منتخب كوت ديفوار سيخوض البطولة الأفريقية على أرضه ووسط جماهيره، تحت قيادة المدرب الفرنسي جان لويس جاسيت.

وبالنسبة للمدربين المحليين، نجد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، الذي قاد أسود الأطلس للمجد في مونديال قطر 2022، باحتلال المركز الرابع.

كما يبرز جمال بلماضي مع منتخب الجزائر، والذي يسعى لتعويض إخفاق النسخة الماضية بالكاميرون، عندما خرج محاربو الصحراء من دور المجموعات في مفاجأة مدوية لحامل لقب نسخة 2019.

وهناك جلال القادري الذي يدرب منتخب بلاده التونسي، ويطمح لقيادة نسور قرطاج لأبعد نقطة في البطولة القارية.

كما نجد المدرب أليو سيسيه الذي يطمح لقيادة منتخب السنغال للاحتفاظ باللقب، بعدما توج بكأس أمم أفريقيا في النسخة الماضية على حساب الفراعنة.

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