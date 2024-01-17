الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاءفي البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17-1-2024 فى البنوك

  متوسطات أسعار العملة الأوروبية اليوم الاربعاء 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) تباينا في الشراء والبيع خلال تعاملاتها بالبنوك المصرية.
ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.38 جنيه للشراء و33.57 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.49 جنيه للشراء ، و33.69 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.57 جنيه للشراء، 33.72 جنيه للبيع.

في حين شهد الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 9 - 27 قرشا في الشراء والبيع خلال التعاملات بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.73 جنيه للشراء و39 جنيها للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.86 جنيه للشراء، و39.13 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.97 جنيه للشراء 39.15 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.26 جنيه للشراء و100.29 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.
 

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