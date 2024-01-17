الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17-1-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

يبحث المصريين عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنوك عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد التفاوت الكبير في سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء ويحاول البعض توفير الدولار بالسعر الرسمي بدلًا من الاستغلال، ويؤثر سعر العملة الأمريكية على باقي السلع لا سيما المستورد منها.

سعر الدولار اليوم في مصر  2024
 

في نهاية تعاملات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية اليوم الأربعاء 17-1-2024، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري حيث وصل متوسط سعر الدولار إلى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في بعض البنوك اليوم الأربعاء 17-1-2024 

الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر يتم الحفاظ على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

 

وفي البنك التجاري الدولي، يظل سعر الدولار ثابتًا عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 17-1-2024 

 وفي البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر

وحقق سعر الدولار في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في ختام التعاملات مقابل الجنيه المصري

قبل اجتماع الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء وأسعار العملات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 خلال منتصف التعاملات

أسعار الدولار في بعض البنوك المحلية اليوم الأربعاء 17-1-2024

- بنك البركة:

  يعرض بنك البركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمبلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

- المصرف المتحد:

  يقدم المصرف المتحد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمقدار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني الأهلي:

  يظل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي ثابتًا عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

- بنك أبو ظبي التجاري:

  قدّر بنك أبو ظبي التجاري سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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ارتفاعات قياسية لعياره.. تحديث سعر الذهب اليوم في مصر

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

سعر الدولار في بنوك مصرية مختلفة اليوم الأربعاء 17 يناير 2024

- في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

- أما في بنك القاهرة، فقد وصل سعر الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

- في البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

- و أخيرًا، في بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 

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