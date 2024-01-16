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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في ختام التعاملات مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 سجل استقرارًا في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية في ختام التعاملات، وذلك وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

بعد تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 محركات البحث على جوجل، ننشر آخر تحديث لسعره حيث يرتبط سعر صرف الدولار دائمًا ببعض السلع في الأسواق، ويحرص الدستور دائمًا على تقديم خدمة إخبارية يومية لمتابعيه للإطلاع على أسعار الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 وشهد  سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات استقرارًا وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث سجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

قبل اجتماع الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء وأسعار العملات

أسعار العملات في مصر اليوم

في ختام التعاملات سجلت أسعار العملات اليوم الموافق 16 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث سجل سعر صرف الدولار عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع

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