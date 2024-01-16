الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

كل ما تريد معرفته عن بنك التنمية الجديد (إنفوجراف)

بنك التنمية الجديد
بنك التنمية الجديد

خلال الزيارة الرسمية لـ فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق له، عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي، يستعرض الدستور خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن البنك التنمية الجديد

-الهند أول دولة اقترحت فكرة إنشاء بنك التنمية الجديد في قمة البريكس الرابعة عام 2012

 -اتفق جميع اعضاء تجمع البريكس على إنشاء هذا البنك في قمة البريكس الخامسة

-يُدير بنك التنمية مجموعة أعضاء البريكس

-أعضاء البريكس الذين يديرون البنك هم "الصين، الهند، روسيا، البرازيل، جنوب افريقيا".

- يستهدف البنك دعم المشاريع في الدول الأعضاء من خلال تقديم القروض 

- يستهدف تقديم تمويلات لمشاريع البنية التحتية للبلدان النامية. 

-بلغ رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد نحو 100 مليار دولار.

- مصر انضمت للبنك خلال مارس 2023.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ونائب محافظ مصر في البنك قد شاركت، في فعاليات الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التي انعقدت بمدينة شنغاهاي بالصين، وأول أمس التقت الدكتورة رانيا المشاط بـ فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس بنك التنمية الجديد، والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية رفيعة المستوى لمسئولي البنك لمصر عقب انضمام مصر للبنك بشكل رسمي خلال العام الماضي.

في أول زيارة له لمصر.. المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد

كما التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بنائب رئيس بنك التنمية الجديد، حيث تناول اللقاء مباحثات حول التعاون المرتقب لتعزيز التمويل الأخضر والعادل ودعم جهود مصر في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة والخضراء وكذلك المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، ومختلف القطاعات ذات الأولوية.

جدير بالذكر أن دول تجمع البريكس وهم الأعضاء المؤسسين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وافقوا على إنشاء بنك التنمية الجديد في قمة "البريكس" الرابعة في نيودلهي عام 2012، وتم الإعلان عنه في القمة الخامسة في ديربان عام 2013، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.

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تزامنًا مع الزيارة الأولى لنائبه.. أبرز المعلومات عن بنك التنمية الجديد

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